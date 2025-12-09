¡Tras estrellarse contra una camioneta en la carretera federal 45 motociclista quedó lesionado!

SOMBRERETE, ZAC.- Tras estrellarse contra la parte posterior de una camioneta, un motociclista resultó lesionado, por lo que paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

El lunes 8 de diciembre, poco antes de las ocho de la mañana, fue cuando sucedió el percance sobre la carretera federal 45, a la altura de la comunidad San Antonio de Belén.

Enterados de lo sucedido al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para el auxilio del motorista, identificado como Víctor, de 25 años de edad.

Enseguida, lo trasladaron a un hospital de la cabecera municipal de Sombrerete para su atención médica.

Oficiales de la Policía Estatal Preventiva arribaron al sitio y resguardaron la zona del accidente hasta que llegaron oficiales de la Guardia Nacional división carreteras para que intervinieran en el hecho y realizaran los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.