¡Por la volcadura de una camioneta en la carretera federal 45 murió hombre originario de Jalisco!

SAÍN ALTO, ZAC.- Un hombre que en una camioneta transportaba medicamentos naturistas murió tras sufrir una volcadura.

La víctima mortal fue identificada como Bernardo “N”, contaba con 52 años de edad y era originario de Jalisco.

El jueves 9 de octubre, al filo del mediodía, transitaba por la carretera federal 45 cuando a la altura del kilómetro 116 perdió el control de la camioneta, lo que provocó su volcadura.

El vehículo dio varias volteretas hasta que terminó sobre sus cuatro llantas.

Parte de la carga de medicamentos que llevaba quedó tirada sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se encargaron de auxiliar al jalisciense y trasladarlo a un hospital del municipio de Fresnillo, pero murió.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva resguardaron la escena y oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del hecho y elaboraron el peritaje correspondiente para tratar de determinar las causas que originaron el accidente.