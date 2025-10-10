¡Por sujetos armados en Zacatecas joven originario de Aguascalientes fue secuestrado!

Además, lo despojaron de la camioneta en que viajaba

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven originario de Aguascalientes fue secuestrado en territorio de Zacatecas por un comando de sujetos armados, que además lo despojó de la camioneta que tripulaba.

Aunque la identidad de la víctima privada de su libertad no trascendió públicamente, se informó que es sobrino de un médico conocido y propietario de una clínica en esta entidad.

El plagio sucedió la mañana del miércoles 8 de octubre y hasta el momento el hidrocálido no ha sido localizado.

El joven aguascalentense conducía una camioneta Ford, tipo Pick-Up, de modelo reciente, y transitaba por la carretera federal 45.

A unos metros de la caseta de cobro en Osiris fue interceptado por varios sujetos armados, presuntos integrantes de un grupo delictivo, y que lo obligaron a detener su marcha.

Los delincuentes, con lujo de violencia, lo bajaron de su camioneta y lo subieron a la fuerza al vehículo que ellos tripulaban.

Los criminales se apoderaron de la Ford del ofendido y se retiraron en las dos unidades de motor.

Autoridades de Zacatecas fueron alertadas sobre el secuestro del joven hidrocálido y desplegaron un operativo en varios municipios aledaños para tratar de dar con su paradero y de los plagiarios, pero no tuvieron éxito.

Personas cercanas a la familia del joven plagiado señalaron que hasta el momento no se ha pedido algún rescate ni se tiene información de su paradero ni de la camioneta que le robaron.