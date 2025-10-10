¡En Jesús María “El Buda” asesinó a balazos a un hombre y ya fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control comenzó un proceso penal en contra de Daniel “N” alias “El Buda” como el probable responsable del homicidio de José de Jesús Ortega, de 32 años de edad, durante las fiestas patrias en el municipio de Jesús María.

El asesinato sucedió el martes 16 de septiembre de este año, minutos después de las dos de la madrugada, en la calle Naranjos esquina con Guadalupe, en la comunidad Corral de Barrancos, en J.M.

La víctima se hallaba afuera de un domicilio haciendo algunas señas con sus manos, lo cual molestó a Daniel, quien se le acercó y le disparó en varias ocasiones con un rifle.

José de Jesús habría recibido cuatro impactos de bala que acabaron con su vida, tras de lo cual “El Buda” se dio a la fuga.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lo localizaron y arrestaron en el Barrio de la Estación en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra.

El imputado fue presentado ante el juez de Control, que resolvió su situación legal dictándole el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

También, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía General del Estado deberá de recabar más pruebas para fortalecer su acusación.

“El Buda” fue encarcelado en el CERESO Aguascalientes para enfrentar el juicio.