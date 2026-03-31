¡Sujeto que mató a un felino para violentar psicológicamente a su pareja sentimental fue sentenciado!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Ulises “N” por el delito cometido por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos con una pena de 9 meses de prisión y multa.

En septiembre de 2025, en el municipio de Trancoso, el sentenciado privó de la vida a un felino con el propósito de violentar psicológicamente a su pareja sentimental, ese día fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública.