¡Por lesiones vincularon a proceso a un sujeto; apuñaló a la víctima con un cuchillo en Rancho Seco!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto enfrentará en prisión un proceso penal por el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja por haber apuñalado con un cuchillo a un hombre en el municipio de Jesús María.

El acusado, identificado como Gilberto “N”, ya se encuentra preso en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

El domingo 22 de febrero de este año se encontraba al interior de un domicilio de la calle Lorenzo Lara de la comunidad Rancho Seco, en J.M., cuando en determinado momento y sin motivo aparente agredió a la víctima con un cuchillo y la hirió.

El atacante intentó escapar, pero policías municipales jesusmarienses lo capturaron metros adelante tras ser señalado por el agredido y lo dejaron a disposición del agente del Ministerio Público.

En su contra se integró una carpeta de investigación y fue consignado ante una jueza de Control, que calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

Además, para garantizar la seguridad de la víctima le impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.