¡Por narcomenudeo, juez de Control vinculó a proceso a “El 30”, líder del CDS en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Christian “N” alias “El 30”, “El Mijito”, “El Gasper” o “El Canelo”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa (CDS) en Aguascalientes, recibió su primer auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

La Fiscalía General del Estado informó que su captura tuvo lugar el martes 25 de noviembre de este año en el fraccionamiento El Mezquital, en el municipio de Jesús María.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lo detectaron en actitud sospechosa en el cruce de la avenida Solidaridad y la calle Felipe Ángeles, en dicha zona habitacional, y lo sometieron a una revisión, asegurándole una bolsa transparente que contenía sustancia granulada al tacto.

Un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales la analizó y confirmó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, mejor conocida como crystal.

Con estos elementos el agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación en su contra y lo presentó a la audiencia inicial ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada.

Además, fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Además de “El 30” fueron detenidos cuatro de sus colaboradores: Ángel “N” alias “El Tachis”; Luis “N” alias “El Rocoso”; José “N” alias “El Huevo”, y Apolinar “N” alias “El Polo”, y se les aseguraron poco más de 25 kilos de crystal, cinco armas de fuego cortas, seis cargadores, cajas con cartuchos de diversos calibres, tres chalecos balísticos y varias básculas.

La Fiscalía los señaló como integrantes de un grupo delictivo generador de violencia en Aguascalientes, concretamente del Cártel de Sinaloa (CDS), relacionados con delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, desaparición de personas y, al menos, dos homicidios, entre otros hechos que siguen bajo investigación.

Christian ya enfrenta su primer proceso penal por el delito contra la salud, pero podría acumular otros más.