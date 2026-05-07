¡Por narcomenudeo proceso penal a sujeto detenido en la zona Centro con crystal y marihuana!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto vendedor de drogas enfrentará en prisión preventiva justificada un proceso penal por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

El acusado, José Manuel “N”, fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes lo detuvieron el lunes 27 de abril de este año en la calle 5 de Mayo de la zona Centro de la capital y le aseguraron 7 bolsitas de plástico transparente tipo ziploc que contenían sustancia granulada y otra bolsa y un envoltorio de papel con hierba verde y seca.

Un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica analizó lo decomisado y concluyó que la sustancia granulada se trataba de clorhidrato de metanfetamina (crystal) con un peso neto total de 7,145.1 miligramos, y la hierba era cannabis sativa (marihuana) con un peso de 6.10 gramos.

Una agente del Ministerio Público recibió al detenido y le inició una carpeta de investigación.

Tras consignarlo ante el juez de Control se calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado, con un plazo de dos meses para complementar la investigación.