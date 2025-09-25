¡Por orden de aprehensión por secuestro agravado en Pánfilo Natera detuvieron a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto, lograron la detención de José Dolores “N”, persona que contaba con orden de aprehensión por el delito secuestro agravado.

Los hechos ocurrieron en el mes de febrero de 2021, cuando el hoy detenido en compañía de varias personas privaron de la libertad a dos víctimas en el municipio de Pánfilo Natera.

Momentos después a la privación fueron liberadas por elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron agredidos por disparos de armas de fuego.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Zacatecas, gracias a trabajos de inteligencia e investigación, lo que permitió dar con su paradero y dar cumplimiento al mandamiento judicial.

Tras su detención, José Dolores “N” fue trasladado e ingresado al CERERESO de Cieneguillas para ser puesto a disposición del juez de la causa.