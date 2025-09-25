¡Fue detenido en Zacatecas Gustavo Ernesto buscado en Aguascalientes por robo calificado!
ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, lograron la detención de Gustavo Ernesto “N”, quien era buscado por autoridades de Aguascalientes por contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.
La detención se llevó a cabo en el municipio de Zacatecas, gracias a trabajos de inteligencia e investigación, así como a la colaboración interinstitucional con la Fiscalía de Aguascalientes.
Tras su detención, Gustavo Ernesto “N” fue entregado a las autoridades de Aguascalientes para ser trasladado y puesto a disposición del juez que lo requiere.