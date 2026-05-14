¡En la carretera 45 dos jóvenes originarios de Durango sufrieron una volcadura: uno murió y el otro quedó herido!

SAÍN ALTO, ZAC.- Un joven murió y otro resultó lesionado tras la volcadura del automóvil en que viajaban.

La víctima mortal fue identificada como Arturo, de 20 años de edad, mientras que el herido fue Alexis, de 18 años.

Ambos resultaron ser originarios de Suchil, Durango, y el vehículo que tripulaban era un Honda Civic, en color azul marino.

El accidente se registró el miércoles 13 de mayo, alrededor de las siete y media de la noche, en la carretera federal 45, a la altura del kilómetro 123.

Durante su tránsito por esa ruta, el que conducía el coche perdió el control del volante por causas desconocidas, lo que originó que éste abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance por unos testigos y al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron al veinteañero ya sin vida y lesionado al otro joven, por lo que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital de la cabecera municipal de Sombrerete para su pronta atención médica.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública quedaron a cargo del resguardo de la zona del hecho hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que realizó las diligencias correspondientes y remitió el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense.