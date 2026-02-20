¡Por presunto robo en Real de Haciendas vecinos denuncian a policías municipales!

Cámaras de vigilancia registraron el ingreso de uniformados a un domicilio sin orden judicial, señalan afectados

AGUASCALIENTES, AGS.- La tensión crece en el fraccionamiento Real de Haciendas tras una denuncia que ha encendido las alarmas entre los habitantes.

Vecinos reportaron que elementos de la Policía Municipal habrían participado en un presunto robo domiciliario ocurrido la mañana del jueves 19 de febrero en la calle Hacienda de los Reyes.

De acuerdo con las grabaciones de videovigilancia de las cámaras instaladas en la vivienda afectada, se observa la llegada de la patrulla con número económico AG-141-B3.

En las imágenes, un elemento desciende portando unas cizallas, herramienta con la que presuntamente habría forzado la puerta principal.

Una vez abierta la vivienda, ingresan varios uniformados.

Según la denuncia presentada por los propietarios, dentro del inmueble se habrían sustraído diversos artículos de valor.

Objetos presuntamente robados, según los afectados:

Teatro en casa; buffer; tanque de gas chico con regulador, bicicleta, cadenas de plata, cuatro relojes, 2 mil pesos en efectivo, tres gorras, cinco pares de tenis, herramienta diversa, perfumes y máquina para soldar.

Los dueños del domicilio aseguran que no fueron notificados de ningún operativo, cateo o aseguramiento y recalcan que no existía orden judicial que autorizara el ingreso de los agentes policiales.

Tras lo ocurrido, los afectados acudieron a denunciar el hecho a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidad por parte de los elementos involucrados.

La ciudadanía exige claridad y transparencia ante un caso que ha generado preocupación por la actuación policial.

Ahora, la atención se centra en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, quien deberá informar si los agentes actuaron bajo alguna instrucción oficial o si se trató de un hecho completamente irregular.

Cuando quienes deben proteger aparecen involucrados en señalamientos tan graves, la confianza pública se ve seriamente afectada.