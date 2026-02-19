¡Reconoce Tere Jiménez la labor del Ejército Mexicano en su 113 aniversario!

El evento, realizado en el Salón de Usos Múltiples de Ficotrece, incluyó la develación de una placa conmemorativa, el tradicional toque de Diana y un emotivo homenaje al soldado caído

El Ejército Mexicano, la gran fuerza de México, es también la fuerza de Aguascalientes: Tere Jiménez

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, donde reconoció la entrega, disciplina y labor incansable de hombres y mujeres que día a día sirven a México.

En un acto cargado de simbolismo y respeto, Tere Jiménez reiteró que la seguridad y la paz social son prioridades inquebrantables para su gobierno, subrayando que la coordinación entre los tres niveles es la base para proteger a la ciudadanía y fortalecer la estabilidad del estado.

“El Ejército representa lo que más queremos los mexicanos: paz social, seguridad y fuerza institucional; son los valores que defendemos juntos en Aguascalientes, trabajamos para que esa misión abrace a México bajo una sola bandera. Este instituto armado nació con la misión de garantizar la estabilidad de la patria a través de la lealtad, el honor y el amor a México. En estos 113 años, las mujeres y hombres que lo integran han sido los primeros en atender el llamado de la sociedad. Pertenecer al Ejército es un honor y una gran responsabilidad; ustedes son ejemplo de disciplina y compromiso; por eso, les reiteramos la total disposición para continuar con el trabajo coordinado y seguir sumando esfuerzos, porque el Ejército Mexicano, la gran fuerza de México, es también la fuerza de Aguascalientes. Muchas felicidades”, expresó la gobernadora.

Durante la ceremonia, el comandante de la 14/a. Zona Militar, general Álvaro Javier Juárez Vázquez, destacó la relevancia histórica de la institución y reconoció la visión y el liderazgo de la titular del Ejecutivo Estatal para consolidar una coordinación estratégica en favor de la seguridad.

“Esta fecha honra la lealtad y el compromiso de hombres y mujeres de esta institución, que ha sido pilar fundamental a lo largo de más de un siglo de historia. El Ejército ha recorrido un gran camino; las Fuerzas Armadas son un actor decisivo en la preservación de la paz social y en el auxilio solidario a la población civil en desastres naturales, emergencias sanitarias y contingencias de diversa índole. Cada soldado representa el espíritu de servicio: mujeres y hombres que, con vocación y entrega, están dispuestos a anteponer cualquier interés personal. El Ejército continuará siendo cercano a la sociedad, solidario con quien más lo necesita y fuerte ante cualquier amenaza que pretenda vulnerar la paz de la nación”, subrayó.

El evento que se realizó en el Salón de Usos Múltiples de Ficotrece incluyó la develación de una placa conmemorativa alusiva al Día del Ejército Mexicano, el tradicional toque de Diana y un emotivo homenaje al soldado caído, acompañado por el toque de silencio.

También estuvieron presentes Isaac Aarón Jesús García, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Toño Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Maribel Chávez Arriaga, fiscal general de la República en el Estado de Aguascalientes; Karla Isabel Martorell Moya, coordinadora general de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes, y Luis Eduardo Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Aguascalientes.