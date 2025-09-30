¡Por quedarse dormido trailero protagonizó aparatoso accidente en la carretera federal 45 Norte!

JESÚS MARÍA, AGS.- Aparatoso accidente sucedió en la carretera federal 45 Norte esquina con la calle Morelos, en la comunidad J. Gómez Portugal, en este municipio, donde un trailero abandonó el camino aparentemente porque se quedó dormido, tras de lo cual se dio a la fuga.

El percance sucedió el lunes 29 de septiembre, alrededor de las 23:50 horas.

El protagonista conducía un tráiler Kenworth, en color rojo, con semi remolque seco y con placas de circulación 74BD8D del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa Transportes Namex.

El chofer se desplazaba sobre la carretera mencionada en dirección norte-sur y al llegar a la altura de la calle Morelos se quedó dormido al volante, proyectándose hacia su derecha para luego impactar el riel de contención, derribando el mismo para luego caer a la lateral desde una altura aproximada a los 1.70 metros.

El tractocamión quedó sobre la guarnición, mientras que la caja terminó en la parte superior, detenida únicamente por dos de sus llantas.

Tras lo anterior, el conductor salió de la unidad y se dio a la fuga del lugar.

Al recibir reportes sobre el accidente, paramédicos del ISSEA, bomberos estatales y oficiales de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar.

Los bomberos realizaron la contención de un derrame de diésel y aceite, mientras que personal de la GN se hizo cargo del accidente.