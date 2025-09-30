¡Por secuestro agravado en La Victoria, Pinos, cuatro sujetos fueron vinculados a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso de Romario “N”, Miguel “N”, Carlos Alberto “N” y Brayan “N” por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una persona, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En marzo de 2025, en la localidad de El Molino, Jalisco, los imputados se reunieron con el propósito de privar de la libertad a la víctima y, posteriormente, causarle la muerte en la comunidad de La Victoria, Pinos, Zacatecas, mediante heridas por proyectil de arma de fuego.

Fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal.