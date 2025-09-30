NoticiasZacatecas

¡Por secuestro agravado en La Victoria, Pinos, cuatro sujetos fueron vinculados a proceso!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso de Romario “N”, Miguel “N”, Carlos Alberto “N” y Brayan “N” por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una persona, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En marzo de 2025, en la localidad de El Molino, Jalisco, los imputados se reunieron con el propósito de privar de la libertad a la víctima y, posteriormente, causarle la muerte en la comunidad de La Victoria, Pinos, Zacatecas, mediante heridas por proyectil de arma de fuego.

Fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal.

También te puede gustar

GALERIA DE FOTOS/SE ACCIDENTÓ EL JEFE DE BOMBEROS DEL ESTADO EN ZACATECAS

Noticiero El Circo

Tres sujetos que simularon una riña, fueron detenidos por agredir y provocar lesiones a los oficiales aprehensores

POLECIA 777

Enojada porque su maestro terminó su noviazgo decidió denunciarlo

Noticiero El Circo