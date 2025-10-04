¡Por secuestro agravado de dos menores de edad detuvieron a un adolescente!

Su captura es para que cumpla una sentencia de un año 10 meses de internamiento en el CEDA

AGUASCALIENTES, AGS.- A través de órdenes de cateo y de aprehensión, en un domicilio de la colonia Altavista elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a un adolescente para que cumpla una sentencia de un año 10 meses de reclusión en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA) por el delito de secuestro agravado en agravio de dos víctimas también menores de edad.

Los ofendidos fueron “levantados” y torturados el viernes 24 de julio del año 2020.

El ahora detenido y otro adolescente privaron de la libertad a los dos menores y en un vehículo los trasladaron a un camino de terracería ubicado detrás de un complejo de cines en la avenida Fundición casi esquina con la avenida Aguascalientes Poniente.

En ese sitio los dos ofendidos fueron golpeados y posteriormente sus captores los liberaron en otra vialidad.

Con la denuncia interpuesta por parte de los agraviados, el agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y los dos acusados fueron detenidos y procesados.

A ambos se les dictaron sentencias condenatorias de dos años seis meses de internamiento en el CEDA por secuestro agravado, pero presentaron un recurso de amparo y lograron que les redujeran las penas a un año 10 meses.

Solamente uno de los adolescentes se internó para cumplir con su condena, mientras que el otro decidió no hacerlo, por lo que se le giró una orden de aprehensión.

El muchacho presentó otro amparo para no ser apresado, pero la autoridad judicial competente se lo negó.

El jovencito fue ubicado en un domicilio en la colonia Altavista y el fiscal asignado al caso tuvo que solicitar una orden de cateo para su detención.

Con los dos ordenamientos en su poder, los elementos de la AIC realizaron el registro en el inmueble y el arresto del adolescente, que fue trasladado al CEDA para que cumpla con su sentencia.