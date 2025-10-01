¡Tras cuádruple robo millonario en cotos desarticularon parcialmente a banda de Guanajuato: capturaron a varios al intentar huir!

Usaron tags clonados, placas falsas y vehículos con historial delictivo

El botín supera los 2 millones de pesos

AGUASCALIENTES, AGS.- Una banda especializada en robos residenciales, presuntamente originaria de Guanajuato, ejecutó el pasado sábado 27 de septiembre una triple incursión en cotos privados de Aguascalientes y Jesús María, dejando un rastro de pérdidas millonarias en cuatro residencias y vulnerando los sistemas de acceso con aparente facilidad.

Tres golpes en una misma tarde

Los delincuentes utilizaron una camioneta Chevrolet Equinox, con placas sobrepuestas del estado de Guanajuato, y un Chevrolet Aveo blanco con placas extranjeras.

Ambos vehículos fueron captados en los tres puntos atacados: Coto La Plazuela, Coto San Nicolás y Coto Reserva San Nicolás.

Según las indagatorias, los ladrones habrían clonado tags vehiculares -dispositivos que permiten el acceso automático a residentes- para ingresar sin levantar sospechas.

En cada coto se dirigieron a domicilios previamente seleccionados, lo que sugiere vigilancia previa o información interna.

Primer atraco: La Plazuela

La Equinox ingresó por el acceso de residentes y se dirigió a una vivienda específica.

Sustrajeron un reloj, tres anillos y 300 mil pesos en efectivo.

Aunque el Aveo fue visto en los alrededores no ingresó directamente.

Segundo golpe: San Nicolás

Entraron como si fueran condóminos.

En la casa seleccionada accedieron a una caja fuerte y se llevaron más de medio millón de pesos. Testigos observaron que el Aveo funcionaba como vehículo de apoyo, vigilando desde el exterior.

Tercer robo: Reserva San Nicolás

Antes de las seis de la tarde, tres hombres altos, vestidos de blanco y uno con camiseta morada, ingresaron en la Equinox.

Sabían que casas estaban solas y las vaciaron sin resistencia.

Los vigilantes, confiados por el acceso “normal”, no activaron protocolos de seguridad.

Avances decisivos en la captura gracias a inteligencia y vigilancia

El impacto de esta ola delictiva no quedó impune.

Gracias a los intensos trabajos de inteligencia y operaciones de campo realizados por el personal de información y análisis de la Fiscalía General del Estado, sumados al monitoreo de las cámaras del C5i, se logró detener a varios integrantes de la banda en el momento crucial, cuando intentaban abandonar la entidad por uno de los accesos principales a bordo del vehículo Chevrolet Aveo utilizado en los hechos.

Aunque el número exacto de detenidos no ha sido revelado, esta acción representa un golpe importante para desarticular a la organización criminal.

Sin embargo, algunos miembros lograron escapar durante la operación, pero las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas detenciones inminentes.

Esta captura parcial refleja un avance importante que podría marcar el principio del fin de esta banda que azota residencias con robos millonarios y modus operandi sofisticado en la región.

¿Desde la Feria operan?

La banda podría estar activa desde la pasada Feria de San Marcos.

Durante el evento, cuatro camionetas fueron saqueadas en la Isla San Marcos.

En una de las maletas robadas había un llavero con GPS, que permitió rastrear el botín hasta Guanajuato, hasta que los ladrones lo desactivaron.

Curiosamente, en esa zona de la feria trabajaban meseros provenientes de Guanajuato, lo que ha despertado sospechas sobre posibles vínculos logísticos.