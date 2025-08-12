¡Por secuestro agravado, portación de arma de fuego y asociación delictuosa sentenciaron a una adolescente en Pinos!

PINOS, ZAC.- La Unidad Especializada en la Investigación del Sistema Integral de Justicia Para Adolescentes obtuvo una sentencia condenatoria mediante juicio oral en el que fue impuesta una pena de 1 año 8 meses de prisión en contra de Jimena Sarahí “N” por los delitos de secuestro agravado, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y asociación delictuosa.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2025 en Pinos.

Jimena Sarahí “N” y otros sujetos arribaron al domicilio de la víctima, llevándosela a la fuerza.

La Policía Estatal los detuvo en flagrancia mientras conducían por la carretera a Villa García.

Al momento de la detención, Jimena Sarahí “N” portaba un arma larga con la que había vigilado la entrada del domicilio mientras el resto de los implicados sacaban a la víctima.

La víctima fue liberada durante el operativo.