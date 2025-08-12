¡Por una ejecución y lesiones vincularon a proceso al sicario “El Calaco” del CJNG en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- El sicario Luis Alberto “N” alias “El Calaco”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detenido tras una balacera con policías municipales en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción en julio pasado, fue vinculado a proceso por la ejecución de un hombre y el intento de homicidio de un hijo de éste en Pabellón de Arteaga durante el mes de mayo.

“El Calaco”, que enfrentará su juicio recluido en el CERESO Aguascalientes, está acusado de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en agravio de Ricardo Casillas Ornelas alias “El Sierras”, de 48 años de edad, y tentativa de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en perjuicio de Ricardo Alexis Casillas Chávez, de 23 años.

La doble agresión se consumó la noche del martes 27 de mayo de este año en el domicilio de las víctimas, en la calle Reforma en el Barrio de Carboneras, en Pabellón.

“El Calaco” y otro sujeto, a bordo de una motocicleta, llegaron a este lugar y dispararon en contra de Ricardo Alexis y su padre, probablemente por la disputa por la venta de drogas.

El joven corrió para tratar de ponerse a salvo, pero ambos fueron alcanzados por los proyectiles.

Tras la huida de los agresores padre e hijo fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General de Pabellón de Arteaga, donde el primero murió por los disparos que recibió en tórax, abdomen y pelvis.

Luis Alberto fue detenido la noche del viernes 25 de julio tras un enfrentamiento a balazos con oficiales de la Policía Municipal en un domicilio señalado como “picadero”, utilizado para la venta y consumo de drogas, ubicado en la calle José V. López, a unos metros del cruce con la avenida José de Jesús González García, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe.

Junto con él fueron arrestados Jesús “N” alias “El Toro”, Andrés “N” alias “El Chaparri” y Juan Manuel “N” alias “El Juanote, también miembros del CJNG, y les aseguraron cuatro armas de fuego, dos largas tipo carabina y dos cortas tipo pistola, cargadores, cartuchos útiles, drogas, así como un automóvil Volkswagen Jetta.

“El Calaco” fue identificado como uno de los dos agresores de padre e hijo en Pabellón, por lo que el juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa por los dos delitos mencionados, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.