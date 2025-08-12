NoticiasZacatecas

¡Por cuatro delitos sujeto que agredió a cinco víctimas en Villanueva fue vinculado a proceso!

Noticiero El Circo

VILLANUEVA, ZAC.- La Unidad Mixta de Investigación Mixta de Villanueva logró la vinculación a proceso en contra de Rodolfo “N” por los delitos de violación, violencia familiar, violencia familiar grave y acoso sexual en perjuicio de cinco personas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron 3 meses de investigación complementaria.

En noviembre de 2024, en el municipio de Villanueva, el imputado agredió a las víctimas en varias ocasiones, cometiendo actos de violencia física, sexual y verbal.

