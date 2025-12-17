¡Por secuestro agravado sentenciaron a 50 años de prisión a dos mujeres y un sujeto!

FRESNILLO, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante juicio oral en contra de Celia Gabriela “N”, Norma Karina “N” y José Manuel “N” por el delito de secuestro agravado con una pena de 50 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, en el municipio de Fresnillo, cuando los hoy sentenciados, acompañados de otros sujetos, llegaron al domicilio de la víctima, privándolo de su libertad, siendo liberado días después previo pago de un rescate.