¡Sujeto que pretendía robar cableado de un poste de la CFE murió electrocutado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que pretendía robar el cableado de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) murió electrocutado en un predio rústico en el poniente de la ciudad.

El finado, Héctor Leonel Chaparro Trueba, de 44 años de edad y con domicilio en la comunidad El Marlborito, ubicada a un costado del CERESO Aguascalientes, salió de su casa desde el domingo 14 de diciembre y ya no regresó, y hasta la tarde del martes 16 sus familiares lo encontraron sin vida.

El predio donde pereció está ubicado cerca del Centro de Medidas Cautelares y al fraccionamiento Zitara, en la salida a Calvillo.

Como se mencionó, el domingo salió de su casa en compañía de un amigo para ir a comprar a una tienda de conveniencia, pero ya no volvió.

Su esposa reportó su desaparición a las autoridades y ella misma, junto con otros familiares, comenzaron a buscarlo.

El martes lo hallaron muerto alrededor de las dos y media de la tarde en el predio citado y dieron aviso a los servicios de emergencia, por lo que se movilizaron oficiales de Seguridad Pública.

Durante su intervención en el hecho, las autoridades ministeriales encontraron en la escena una segueta, un fragmento de tela adaptado como cinturón y una cuerda, determinando que Héctor Leonel subió a un poste de concreto de la CFE para cortar el cableado y robarlo, pero recibió una descarga eléctrica en la mano izquierda y cayó desde lo alto, lo que le costó la vida.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del finado y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.