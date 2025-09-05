¡Por secuestro agravado sentenciaron a 80 años de prisión a un sujeto en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo una sentencia condenatoria consistente en 80 años de prisión en contra de Érick Eduardo “N” por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una persona.

El Equipo de Investigación de Alto Impacto logró identificar al responsable de privar de la libertad y quitarle la vida a la víctima.

Tras localizar su paradero, el sujeto fue detenido y entregado al juez que lo había solicitado.