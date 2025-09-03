¡Por secuestro agravado sentenciaron a dos sujetos a 80 años de prisión en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, obtuvo una sentencia condenatoria consistente en 80 años de prisión en contra de Víctor Manuel “N” y Alejandro “N” por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una persona.

Los hechos ocurrieron en enero de 2022, cuando Víctor Manuel “N” y Alejandro “N”, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a la víctima en Guadalupe, por quien exigieron una cantidad de dinero a los familiares a cambio de su liberación, a quien finalmente la privaron de la vida.

Las diligencias realizadas por el Equipo de Investigación permitieron conocer la identidad de los responsables, así como el lugar en el que se ocultaban de las autoridades, lo que permitió su detención y puesta a disposición del juez de la causa que los reclamaba.