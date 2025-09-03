¡Por un homicidio con arma de fuego en Sombrerete condenaron a 18 años de prisión a un sujeto!

SOMBRERETE, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Sombrerete obtuvo sentencia condenatoria mediante proceso abreviado de 18 años de prisión en contra de Juan José Gustavo “N” por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una persona.

En mayo de 2025, en un domicilio del municipio de Sombrerete, Juan José Gustavo “N” le disparó en varias ocasiones a la víctima con un arma de fuego, privándola de la vida.