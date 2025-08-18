¡Por secuestro exprés agravado en Zacatecas vincularon a proceso a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso en contra de Gil Jonathan “N” por el delito de secuestro exprés agravado en perjuicio de dos personas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron dos meses de investigación complementaria.

En el mes de julio de 2023, en el municipio de Zacatecas, la víctima (trabajador del volante por plataforma) fue contactado por un servicio de viaje a través de una aplicación.

Al llegar, el imputado abordó el vehículo acompañado de otro sujeto.

Sacaron un arma de fuego, amenazaron a la víctima para despojarla de sus pertenencias, la ataron de pies y manos y, a golpes, la bajaron del vehículo para llevárselo.