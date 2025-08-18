NoticiasZacatecas

¡Por tres delitos sexuales a cuatro víctimas sentenciaron a 45 años de prisión a un sujeto en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en contra de Rito Miguel “N”, declarado responsable de los delitos de violación, violación equiparada y abuso sexual, todos agravados y cometidos en perjuicio de cuatro personas.

El Tribunal le impuso una pena de 45 años de prisión por hechos registrados en distintos momentos en el domicilio de las víctimas, los cuales culminaron en 2022.

