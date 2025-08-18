¡Tras ser embestido intencionalmente por automovilista que se dio a la fuga motociclista murió en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista perdió la vida de manera instantánea tras ser impactado de forma intencional por el conductor de un automóvil que lo perseguía sobre avenida Siglo XXI Oriente, frente al fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción (VNSA).

El hecho ocurrió el domingo 17 de agosto, alrededor de las 19:30 horas.

Los servicios de emergencia recibieron el reporte de un choque por alcance entre una motocicleta y un automóvil, en el que presuntamente una persona ya se encontraba sin vida.

La movilización incluyó a elementos de Vialidad Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y paramédicos de Protección Civil, quienes localizaron a un hombre de entre 25 y 30 años tendido sobre la cinta asfáltica, cerca del cruce con la calle Ermita de San Sebastián.

Aunque no había sido identificado oficialmente, se presumió que el fallecido era vecino del fraccionamiento Municipio Libre.

Al intentar brindarle los primeros auxilios, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Testigos señalaron que la víctima conducía una motocicleta en color negro y era perseguida por un Dodge Neón, color gris, con placas ADR-652-A de Aguascalientes.

Ambos vehículos circulaban de sur a norte por Siglo XXI Oriente y el conductor del Neón lo insultaba, presuntamente tras un conflicto vial previo.

Al llegar a la altura de una gasolinería, el Dodge impactó por alcance la parte trasera de la motocicleta. Debido a que en ese punto hay una curva, el motociclista perdió el control y salió proyectado hacia el frente, estrellándose violentamente contra un poste de concreto en el camellón lateral.

Las lesiones en la cabeza fueron fatales.

El presunto responsable se dio a la fuga rumbo al fraccionamiento V.N.S.A., y aunque se implementó un operativo no fue localizado.

Minutos después comenzó a circular un video en redes sociales donde otro conductor grabó el momento en que un motociclista repartidor, testigo del hecho, intentó interceptar al Dodge Neón, incluso golpeando la parte trasera del vehículo, sin lograr detenerlo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación Criminal, peritos forenses y el agente del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.