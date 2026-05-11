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¡Por simulación de secuestro detuvieron en la Ciudad de México a una mujer buscada en Zacatecas!

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ZACATECAS, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Fiscalía de la Ciudad de México, se logró la detención de una persona relacionada con delitos que afectan el patrimonio y la tranquilidad de las familias.

En dicha acción, se llevó a cabo la detención de Yasmín Verónica “N” en la Ciudad de México, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de simulación de secuestro.

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