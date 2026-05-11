¡Tras desigual choque contra una camioneta motociclista perdió la vida a la altura de la colonia La Luz!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un motociclista perdió la vida tras un desigual choque contra una camioneta ocurrido la mañana de este lunes en esta demarcación.

El escenario del trágico accidente fue a la altura de la colonia La Luz, cerca del lienzo charro, en Río Grande.

Poco después de las nueve de la mañana el motorista se impactó contra una camioneta tipo Pick-Up, tras de lo cual salió eyectado de la “jaca de acero” y se estrelló contra el piso.

Testigos reportaron el incidente a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, aunque no pudieron auxiliar al motociclista debido a que ya había perdido la vida.

El lugar del percance fue resguardado para que agentes de la Policía de Investigación iniciaran las indagatorias y elementos de Servicios Periciales levantaran el cadáver para su traslado al SEMEFO.