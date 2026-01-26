¡Tras una riña por viejas rencillas en Villa Montaña “El Güero” fue asesinado a balazos por “El Chango”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre conocido como “El Güero” fue asesinado a balazos tras una riña que sostuvo con un individuo apodado “El Chango”, con el que tenía viejas rencillas.

El homicidio sucedió el domingo 25 de enero, alrededor de las dos de la madrugada, en la calle Monte Elbrus, a la altura del número 220, en el fraccionamiento Villa Montaña.

En este lugar falleció Luis Fernando Ezequiel Vázquez, “El Güero”, y su victimario, Miguel Ángel Carrillo, “El Chango”, fue detenido por policías en otro punto.

La víctima se hallaba en su domicilio en la calle mencionada consumiendo bebidas embriagantes cuando de pronto llegó Miguel Ángel, con el que tenía diferencias.

Ambos discutieron y Luis Fernando salió de su casa para enfrentarse a golpes en la vía pública.

Durante la pelea, “El Chango” sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones a su rival para privarlo de la vida.

“El Güero” habría recibido cinco balazos, tres de ellos en la cabeza, por lo que quedó tendido en el arroyo vehicular, mientras que Miguel Ángel se dio a la fuga hacia su domicilio, ubicado a aproximadamente una cuadra de distancia.

Familiares del baleado y testigos del hecho llamaron a los servicios de emergencia para pedir ayuda, pero al llegar los paramédicos y revisar a Luis Fernando confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de las Policías Municipal y Estatal arribaron a la escena y resguardaron el lugar del hecho.

Al conocer la identidad del agresor se trasladaron a su domicilio y al verlos “El Chango” intentó darse a la fuga por las azoteas de las viviendas aledañas, pero fue alcanzado y detenido, asegurándosele un arma de fuego que al parecer fue la que utilizó para dispararle a su contrincante.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica procesaron la escena del crimen, recolectaron casquillos percutidos y trasladaron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

Al tiempo que agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaban las indagatorias para esclarecer los hechos, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que resolviera su situación legal.