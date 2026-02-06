¡Por simulación de secuestro en Zacatecas capturaron en la CDMX a una mujer!

ZACATECAS, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Fiscalía de la Ciudad de México, se logró la detención de una persona relacionada con los delitos que dañan el patrimonio y la tranquilidad de las personas.

En dicha acción, se llevó a cabo la detención de Claudia Angélica “N” en la Ciudad de México, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de simulación de secuestro.