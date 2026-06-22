¡Por su propia mano hombre de 41 años se quitó la vida!

SOMBRERETE, ZAC.- Al interior de su casa habitación un hombre se quitó la vida por su propia mano.

El fallecido contaba con 41 años de edad y fue vecino de la calle 20 de Noviembre en el municipio de Sombrerete.

Durante la mañana de este lunes sus familiares lo encontraron inconscientes dentro del domicilio, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos se movilizaron a la dirección indicada, pero nada pudieron hacer por el morador debido a que ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiales desalojaron la vivienda para preservar el lugar del hecho, que quedó a cargo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para la práctica de las diligencias el inicio de las investigaciones para el esclarecimiento de lo sucedido.

Finalmente, el cuerpo del hombre fue levantado y remitido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.