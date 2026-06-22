¡Tras golpe en la cabeza en un tobogán en Nuevo Vallarta hombre murió en el Hospital Hidalgo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre murió en el Hospital Miguel Hidalgo tras una prolongada agonía luego de que sufrió un fuerte golpe en la cabeza en un tobogán mientras se encontraba de vacaciones en Nuevo Vallarta, Jalisco.

El finado fue identificado como Armando Moreno, que contaba con 52 años de edad.

La Fiscalía General del Estado informó que el incidente que terminó por costarle la vida sucedió el martes 2 de junio de este año en Nuevo Vallarta.

Armando se lanzó de un tobogán ubicado en el parque acuático Splash pero sufrió una grave lesión en la cabeza.

Tras el incidente fue llevado a un hospital de esa localidad, pero posteriormente fue trasladado a Aguascalientes e internado en el Hospital Hidalgo para seguir recibiendo atención médica.

Sin embargo, no logró sobrevivir y este lunes la propia Fiscalía Estatal informó sobre su fallecimiento.

Elementos de Servicios Periciales levantaron su cuerpo en dicho nosocomio y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que reveló como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico.