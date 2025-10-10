¡Fue localizado y detenido en Guadalupe sujeto buscado por homicidio en San Luis Potosí!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas lograron la detención de Érik “N”, quien era buscado por autoridades de San Luis Potosí por contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio simple intencional.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Guadalupe, gracias a trabajos de inteligencia e investigación, así como a la colaboración interinstitucional con la Fiscalía de San Luis Potosí.

Tras su detención, Érik “N” fue entregado a las autoridades potosinas para ser trasladado y puesto a disposición del juez que lo requiere.