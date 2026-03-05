¡Por tentativa de homicidio a un vigilante de un residencial en Jesús María encarcelaron a “El Pollo”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que atacó con un machete a un vigilante de un residencial en el municipio de Jesús María sin lograr lastimarlo, fue vinculado a proceso por tres delitos: tentativa de homicidio doloso, amenazas y portación de arma prohibida.

Se trata de José “N” alias “El Pollo”, que fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para enfrentar el juicio.

El sábado 8 de noviembre del 2025 sucedieron los hechos que lo tienen preso.

Caminando llegó a la atura de los residenciales Punta Mezquite y Azura, en J.M., y brincó la barda del Circuito Azura para ingresar sin permiso al fraccionamiento.

Un vigilante lo sorprendió y le reclamó su intrusión, pero “El Pollo” reaccionó de manera violenta y le lanzó golpes a la cabeza con un machete que llevaba consigo mientras lo amenazaba de muerte.

El guardia logró esquivar dichos golpes y evitó ser lastimado con el arma blanca, retirándose para ponerse a salvo.

El agresor se dio a la fuga pero policías municipales jesusmarienses lo apresaron en la calle Román Loera esquina con la privada Román Loera, en la colonia Loma Alta, pese a que los amagaba con el machete.

Por tales hechos el agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra de José, que le fue cumplimentada por los agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Al ser consignado ante el juez de Control se le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.