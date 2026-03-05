¡Por homicidio y lesiones tras una riña en Tepezalá en el 2024 aprehendieron a “El Clutch”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Pedro “N” alias “El Clutch” fue detenido por agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal por haber asesinado a un joven y lesionado a un adolescente, ambos a balazos, tras una riña en el municipio de Tepezalá en el año 2024.

Un juez de Control lo vinculó a proceso por los delitos de homicidio doloso cometido en riña, en agravio de Ever Torales, de 24 años, y lesiones dolosas cometidas en riña, en perjuicio de Edwin, de entonces 16 años de edad.

Los hechos sucedieron la madrugada del domingo 31 de marzo del 2024 en las calles 5 de Mayo y Filomeno Maldonado, en las inmediaciones de la zona Centro de Tepezalá.

Pedro se hallaba en ese sitio cuando llegaron las dos víctimas, con quienes intercambió insultos y se retaron a golpes, desconociéndose los motivos.

“El Clutch” se colocó de frente a sus rivales para pelear, pero repentinamente sacó un arma de fuego y les disparó directamente para luego escapar.

A causa de la agresión, Ever recibió un disparo en el pecho y Edwin otro en el muslo de la pierna izquierda.

Paramédicos del ISSEA auxiliaron a los dos agredidos y aunque el adolescente no quiso ser llevado a ningún nosocomio, Ever fue trasladado al Hospital General de Rincón de Romos, donde fue estabilizado para luego ser canalizado al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social, donde murió el mismo domingo, alrededor de la una de la tarde, por el balazo recibido.

Pedro fue identificado como el atacante y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, mediante la cual fue detenido por los agentes investigadores.

Al ser consignado ante el juez de Control, con las pruebas reunidas en su contra, se le dictó el auto de vinculación a proceso por los dos delitos mencionados y se le impuso la prisión preventiva con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para enfrentar el juicio.