¡Por tentativa de homicidio en La Escondida más de cinco años de prisión a sujeto!
ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Leobardo Jobani “N”, declarado responsable por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de una persona.
Fue sentenciado a cinco años cuatro meses de prisión por hechos ocurridos en abril de 2021.
Junto con otros sujetos y portando un arma de fuego, bates y piedras, el responsable arribó a la colonia San Francisco, en La Escondida, donde dañaron el vehículo de la víctima.
Al percatarse, la víctima se acercó y le dispararon dos veces con la intención de quitarle la vida.
La víctima logró sobrevivir a los impactos tras recibir atención médica oportuna.