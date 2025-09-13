¡Sujeto que extorsionó a una persona en Fresnillo va a juicio!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Extorsiones de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Kevin Raúl “N” por el delito de extorsión en agravio de una persona.

Como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron dos meses de investigación complementaria.

La Vicefiscalía Distrital de Fresnillo recibió una denuncia de la víctima, a quien una persona exigía una cuantiosa suma de dinero bajo la amenaza de atentar contra la integridad de su núcleo familiar.

Tras la realización del pago exigido, el imputado, en compañía de un cómplice, prosiguió con las amenazas a través de llamadas telefónicas.

Estos hechos se registraron entre marzo y julio de 2025 en el municipio de Fresnillo.

Ante esta situación, el personal de investigación implementó las diligencias correspondientes, que condujeron a la identificación del probable responsable y, subsecuentemente, a su detención.