¡Por abuso sexual agravado a una víctima en Villa de Cos abren proceso penal a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Villa de Cos logró la vinculación a proceso de José “N” por el delito de abuso sexual agravado en agravio de una persona, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron en el mes de abril de 2021, cuando José “N” se encontraba junto con la víctima en el domicilio ubicado en la colonia González Ortega, municipio de Villa de Cos, se acercó a la menor y cometió actos constitutivos de abuso sexual agravado.