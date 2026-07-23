¡Por tentativa de homicidio, robo calificado y delitos contra la salud inician proceso penal a sujeto!

VILLANUEVA, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación obtuvo vinculación a proceso en contra de Carlos “N” por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron el 18 de julio del presente año en el municipio de Villanueva, cuando elementos de Seguridad Pública realizaron la detención del imputado y al inspeccionarlo le fueron asegurados un arma de fuego y narcóticos.

Como medida cautelar, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada en tanto se resuelve su situación jurídica.