¡Presunto integrante de grupo delictivo detenido en la San Marcos fue sentenciado a 4 años de prisión!

Durante un cateo se le aseguraron cargadores y cartuchos útiles de diferentes calibres

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto integrante de un grupo delictivo detenido en la colonia San Marcos durante una diligencia de cateo fue sentenciado a 4 años de prisión tras ser hallado culpable por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El acusado fue identificado como Dali “N”.

Agentes ministeriales llevaron a cabo el cateo en un domicilio de la colonia mencionada, donde detuvieron al imputado y aseguraron dos cargadores para arma de fuego y 82 cartuchos útiles de diferentes calibres.

La Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación y por incompetencia dejó el caso en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes.

El agente del Ministerio Público Federal continuó con las investigaciones y consignó al detenido ante una jueza de Control, que le inició un proceso penal por el delito mencionado.

A la conclusión del juicio se comprobó su responsabilidad y por lo cual recibió una sentencia condenatoria de 4 años de prisión y el pago de una multa de 9 mil 53 pesos.