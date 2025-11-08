¡Por tentativa de homicidio y otros delitos vincularon a proceso a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso de Ismael “N” por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, atentados a la seguridad de la comunidad, cohecho y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de la sociedad y elementos de la Policía Estatal.

Se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En octubre de 2025, en la comunidad de Tenanguillo, Tabasco, el imputado fue detenido por elementos de la Policía Estatal después de disparar un arma de fuego contra los agentes, buscando privarlos de la vida.

Durante la inspección, se hallaron en su posesión narcótico, dos cargadores cargados para arma larga, cartuchos útiles y un radio de acción.