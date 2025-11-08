NoticiasZacatecas

¡Por tentativa de homicidio y otros delitos vincularon a proceso a un sujeto!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso de Ismael “N” por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, atentados a la seguridad de la comunidad, cohecho y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de la sociedad y elementos de la Policía Estatal.

Se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En octubre de 2025, en la comunidad de Tenanguillo, Tabasco, el imputado fue detenido por elementos de la Policía Estatal después de disparar un arma de fuego contra los agentes, buscando privarlos de la vida.

Durante la inspección, se hallaron en su posesión narcótico, dos cargadores cargados para arma larga, cartuchos útiles y un radio de acción.

También te puede gustar

¡Dictaron vinculación a proceso a un sujeto por secuestro agravado de dos víctimas en Pánfilo Natera!

Noticiero El Circo

@GobAgs aplica recursos por más de 10 MDP en el municipio de Calvillo

Noticiero El Circo

GALERIA DE FOTOS/APARATOSO ACCIDENTE EN EL PUENTE BICENTENARIO DEJÓ UNA MUJER LESIONADA

Noticiero El Circo