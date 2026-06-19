¡Por tres homicidios y otros delitos en Fresnillo sentenciaron a 4 sujetos!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Noé “N” y Carlos “N”, a quienes se les impuso una pena de 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, homicidio simple intencional, asociación delictuosa y robo equiparado.

Así como en contra de Imer “N” y Ángel “N”, condenados a 14 años de prisión en calidad de coautores por los delitos de homicidio simple intencional, asociación delictuosa y robo equiparado.

Los hechos derivan de dos eventos ocurridos en el mes de enero de 2025 en el municipio de Fresnillo.

El primero ocurrió en una barbería ubicada en la zona Centro, donde los sentenciados Noé “N” y Carlos “N” realizaron detonaciones en contra de las víctimas, privando de la vida a dos personas y lesionando a una más.

En el diverso hecho, elementos de Seguridad Pública atendieron un reporte en un domicilio de la zona Centro, donde fueron agredidos con armas de fuego por los ahora sentenciados.

Durante la intervención, uno de los elementos policiales resultó lesionado y posteriormente perdió la vida.

Tras la detención se les aseguró diverso armamento así como narcótico y un vehículo con reporte de robo en el estado de Jalisco.

Los sentenciados ya contaban con condenas por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.