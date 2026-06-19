¡Tras choque tráiler derramó 3 mil litros de residuos peligrosos sobre la carretera federal 54!

ZACATECAS, ZAC.- Tras un choque sobre la carretera federal 54, un tráiler derramó alrededor de 3 mil litros de residuos peligrosos que transportaba, lo que provocó la intervención de las autoridades competentes para contener la contingencia.

El accidente se registró en el tramo Zacatecas-Saltillo de la citada vialidad.

Participaron un vehículo de una empresa de paquetería y un tractocamión con doble remolque que transportaba solventes gastados.

Tras la colisión, uno de los dos remolques sufrió daños severos, por lo que presentó el derrame de los 3 mil litros de los residuos peligrosos sobre la cinta asfáltica.

Enterados de lo ocurrido, elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se movilizaron al sitio para atender la contingencia ambiental y ordenaron varias medidas para contener los riesgos, entre ellos la limpieza de la zona afectada.

Oficiales de la Guardia Nacional arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y resguardar el punto.

La propia PROFEPA inició las acciones legales y administrativas correspondientes para garantizar la protección al medio ambiente y prevenir afectaciones por el derrame de los residuos peligrosos.

Trascendió que el expediente del caso fue turnado al área jurídica de la PROFEPA para el procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y posibles sanciones previstas en la legislación vigente.