¡Por un accidente en Pabellón de Arteaga vincularon a proceso a un sujeto por lesiones culposas!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, la Policía de Investigación y personal pericial, obtuvo del juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Edwin Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones culposas cometidas en agravio de una persona del sexo masculino en el municipio de Pabellón de Arteaga.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos en audiencia, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de noviembre del año 2021, cuando el imputado presuntamente conducía un vehículo en la colonia Plutarco Elías Calles, perteneciente al municipio mencionado.

Durante su trayecto, Edwin Alejandro “N” habría perdido el control de la unidad e invadió el carril contrario, donde se encontraba la víctima realizando reparaciones a otro vehículo.

El impacto directo ocasionó que el afectado sufriera lesiones a la altura de la pierna, alterando su salud y provocando consecuencias físicas derivadas de la falta de precaución y del incumplimiento del deber de cuidado que el conductor debió observar.

Posterior al hecho el señalado se dio a la fuga del lugar sin brindar auxilio a la víctima.

Derivado de la denuncia presentada, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, ordenando la intervención de peritos especializados y agentes de la Policía de Investigación Criminal, quienes se encargaron de recabar los elementos técnicos y testimoniales necesarios para esclarecer lo sucedido.

Como resultado de las labores de inteligencia y colaboración interinstitucional, el imputado fue localizado y detenido en el estado de Tamaulipas mediante un convenio de colaboración entre Fiscalías, logrando así su presentación ante la autoridad judicial competente en Aguascalientes.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control consideró que existían los elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso en contra de Edwin Alejandro “N” por el delito de lesiones culposas, imponiéndole como medida cautelar la firma periódica mensual, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.