¡Tras ser agredido en la carretera federal 45 joven resultó herido de bala en brazo y pierna!

SAÍN ALTO, ZAC.- Un joven resultó con heridas de bala en un brazo y en una pierna tras ser agredido.

La víctima, Jesús “N”, que cuenta con 21 años de edad, fue encontrado a un costado de la carretera federal 45, a la altura del trópico de cáncer.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, minutos después de las cinco de la madrugada del domingo 5 de octubre, se trasladaron al lugar tras recibir reportes de que en ese sitio se hallaba una persona lesionada con impactos de bala.

Al llegar se abocaron a auxiliar al joven para luego trasladarlo a recibir atención médica a un hospital de la cabecera municipal de Fresnillo, donde fue reportado como estable y fuera de peligro.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano resguardaron la escena para luego dejarla a disposición del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.