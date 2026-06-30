¡Por un delito contra la salud fue sentenciada mujer detenida en Calvillo con metanfetamina!

AGUASCALIENTES, AGS.- Al realizar labores de vigilancia y prevención de delito sobre calles de la colonia López Mateos, elementos de la Policía Municipal de Calvillo detuvieron Claudia “N”, a quien le aseguraron un envoltorio de plástico con 66 gramos 2 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

A través de un Informe Policial Homologado (IPH), Claudia “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con una mochila y el envoltorio de droga, elementos con los que el agente del Ministerio Público de la Federación inició una investigación.

De acuerdo con el IPH, Claudia “N” fue detenida tras una persecución, en la que arrojó una mochila para correr en dirección contraria a los policías y al darle alcance fue presentada ante el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes.

La jueza de Control dictó sentencia de 3 años 4 meses de prisión así como una multa de 4 mil 927 pesos, de lo que la Fiscalía Federal vigilará para su debido cumplimiento.