¡Por un homicidio en el Rodolfo Landeros en el 2022 capturaron y encarcelaron a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Rubén “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, como resultado de los datos de prueba presentados durante la continuación de la audiencia inicial.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza de Control, además del auto de vinculación a proceso se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada para garantizar su comparecencia al proceso y el adecuado desarrollo de la investigación.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación ocurrieron el 3 de enero de 2022, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con la investigación, Rubén “N” alias “El Güero” presuntamente arribó al lugar acompañado de otro hombre, quien permanecía a bordo de un vehículo, mientras ambos portaban armas de fuego.

Las indagatorias establecen que al encontrarse frente al inmueble habitado por la víctima, ambos sujetos comenzaron a reclamarle por el supuesto robo de diversos objetos.

Posteriormente, presuntamente Rubén “N” accionó el arma de fuego que portaba en contra de la víctima, logrando impactarla al menos en una ocasión, para enseguida huir del sitio junto con su acompañante.

Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos a causa de una hemorragia interna y externa derivada de heridas producidas por proyectil disparado con arma de fuego, conforme a los dictámenes periciales integrados a la investigación.

Tras una investigación exhaustiva, personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal reunió diversos datos de prueba que permitieron establecer la identidad del probable responsable así como su grado de participación en los hechos, fortaleciendo la teoría del caso presentada por el agente del Ministerio Público ante la autoridad judicial.

Con base en dichos elementos, agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión librada en contra de Rubén “N”, luego de que éste fuera previamente detenido por elementos de la Policía Estatal, poniéndolo a disposición de la autoridad competente para enfrentar el procedimiento penal correspondiente.