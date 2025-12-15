¡Por un doble homicidio en riña en Cieneguilla La Lumbrera sentenciaron a 12 años de prisión a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Santiago “N” por su responsabilidad penal en el delito de homicidio doloso cometido en riña.

De acuerdo con los hechos acreditados, el 18 de julio del año 2021 el hoy sentenciado, en compañía de otras personas, arribó al exterior de un inmueble ubicado en la calle Independencia de la comunidad Cieneguilla La Lumbrera, donde incitaron a las víctimas y a sus familiares mediante provocaciones verbales, portando objetos como palos, piedras y un cuchillo.

Derivado de dichas provocaciones se inició una riña entre los involucrados, durante la cual Santiago “N” agredió con un arma blanca a dos hombres, ocasionando lesiones de gravedad.

Como consecuencia de estas agresiones, una de las víctimas perdió la vida en el lugar de los hechos, en el cruce de las calles Abasolo e Independencia de la comunidad antes citada.

La segunda víctima falleció posteriormente cuando era trasladada para recibir atención médica, quedando sin vida sobre la carretera estatal número 42, en la comunidad Tanque de los Jiménez, tras lo cual el agresor y sus hermanos huyeron del lugar.

Tras los hechos, agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo una investigación exhaustiva que permitió identificar plenamente al responsable, logrando posteriormente la cumplimentación de una orden de aprehensión en su contra, con estricto apego a la legalidad.

Durante la integración de la carpeta de investigación, peritos expertos de la Fiscalía realizaron los dictámenes correspondientes, aportando elementos técnicos y científicos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la acusación.

Por su parte, el agente del Ministerio Público ejerció las acciones legales conducentes y dio seguimiento puntual a cada una de las etapas procesales, hasta lograr que la autoridad judicial dictara una sentencia condenatoria conforme a lo establecido en el sistema penal.

Como resultado, Santiago “N” fue condenado a 12 años de prisión, al pago de 30 días multa, equivalentes a 2,688.00 pesos por cada víctima, dando un total de 5,377.20 pesos, así como a la reparación del daño a los ofendidos, al pago de una indemnización por la cantidad de 448,100,000.00 pesos, y a cubrir un tanto por concepto de daño moral, conforme a lo que se determine respecto del daño material.